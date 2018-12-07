ديربي إسكندرية.. شوط أول سلبي بين الاتحاد وسموحة وغياب الخطورة بكأس مصر

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق سموحة والاتحاد السكندري والمقامة حاليا علي ملعب برج العرب ضمن منافسات دور ال16 من مسابقة كأس مصر.



وشهدت النصف ساعة الأولى من المباراة انحسار اللعب في نصف الملعب وقلة الهجمات الخطيرة على مرمى كلا الفريقين لتنعكس على النتيجة السلبية في ظل غياب الدقة في التمريرات.



وفي الدقيقة الـ 13 انطلق رزاق سيسيه في الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية، لكن أبعدها الدفاع بنجاح ومرت إلى ركنية وبعدها نفذ كريم الديب الضربة الركنية عرضية لداخل منطقة الجزاء، وسددها محمد حسن لكن مرت بمحاذاة القائم الأيمن.



وفي الدقيقة 37 سدد ديريك نيسيبامبي الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن ضعيفة وصلت سهلة بين أحضان الهاني سليمان.



وقبل نهاية الشوط الأول نفذ كريم الديب الضربة الحرة بتسديدة أرضية لكن ضعيفة بعض الشيء وصلت سهلة بين يد الهاني سليمان حارس المرمى.



يذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه الإسماعيلي في الدور الـ 8 من مسابقة كأس مصر.