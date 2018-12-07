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توك شو

ريم أحمد تكشف طريقة اختيار محمد صبحي لها في مسلسل ونيس.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:13 م
ريم أحمد
ريم أحمد
هاني حسين
كشفت الفنانة ريم أحمد، التي جسدت شخصية "هدى" في مسلسل ونيس، أسباب مشاركتها في العمل مع الفنان الكبير محمد صبحي.

وقالت " أحمد " في حوارها في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : الموضوع جه معايا بالصدفة وكانت مخارج حروفي كلها بايظة لأن عمري كان 3 سنوات، وذهبت مع والدتي إلى إختبارات القبول في مسلسل الفنان محمد صبحي".

وتابعت:" كنت خايفة و متأكدة أنه مش هيختارني في المسلسل، ومحمد صبحي كان الممثل المفضل بالنسبة لي بسبب شخصية أيوب في مسرحية الجوكر، وخلال الاختبارات سألني على اسمي وعندما أجبته اختارني على الفور".

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