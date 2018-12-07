ريم أحمد تكشف طريقة اختيار محمد صبحي لها في مسلسل ونيس.. فيديو

كشفت الفنانة ريم أحمد، التي جسدت شخصية "هدى" في مسلسل ونيس، أسباب مشاركتها في العمل مع الفنان الكبير محمد صبحي.



وقالت " أحمد " في حوارها في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : الموضوع جه معايا بالصدفة وكانت مخارج حروفي كلها بايظة لأن عمري كان 3 سنوات، وذهبت مع والدتي إلى إختبارات القبول في مسلسل الفنان محمد صبحي".



وتابعت:" كنت خايفة و متأكدة أنه مش هيختارني في المسلسل، ومحمد صبحي كان الممثل المفضل بالنسبة لي بسبب شخصية أيوب في مسرحية الجوكر، وخلال الاختبارات سألني على اسمي وعندما أجبته اختارني على الفور".



