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مصطفى بكري يطالب بإنشاء قوة عسكرية عربية لحل أزمات المنطقة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:04 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك ضرورة لإنشاء قوة عسكرية عربية موحدة بهدف حل الأزمات التي تواجه المنطقة.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة، وإعلانه أن الجيش المصري مستعد للتدخل للدفاع عن الأمن القومي لأي دولة خليجية بإرادة شعبية.

وتابع، أن الأمن القومي العربي معرض للخطر بدون استثناء لأي دولة.

ونوه الإعلامي، إلى أن طرح الرئيس السيسي هذا؛ يعد بمثابة رسالة للمحرضين الذين بدأوا في تنفيذ حملات تحريض ضد مصر والأمة العربية.
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