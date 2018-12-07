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توك شو

ريم أحمد ترقص زومبا على الهواء.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:12 م
صدى البلد
هاني حسين
أدت الفنانة ريم أحمد، التي جسدت شخصية "هدى" في مسلسل يوميات ونيس، مجموعة من حركات رقصة الزومبا، على الهواء.

وقالت "أحمد" في حوارها ببرنامج " الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،: "أنا مدربة لرقصة الـ «زومبا» منذ 3 سنوات، ويتم الاعتماد في الرقصة على محاولة تقليد المدرب في كافة حركاته".

وأضافت: "رقص الزومبا عبارة عن برنامج تمارين رياضية، تمارسها السيدات بشكل أكبر في مصر، وتساعد على تخفيض الوزن، مع اتباع نظام تغذية معين".
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