ريم أحمد ترقص زومبا على الهواء.. فيديو

أدت الفنانة ريم أحمد، التي جسدت شخصية "هدى" في مسلسل يوميات ونيس، مجموعة من حركات رقصة الزومبا، على الهواء.



وقالت "أحمد" في حوارها ببرنامج " الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،: "أنا مدربة لرقصة الـ «زومبا» منذ 3 سنوات، ويتم الاعتماد في الرقصة على محاولة تقليد المدرب في كافة حركاته".



وأضافت: "رقص الزومبا عبارة عن برنامج تمارين رياضية، تمارسها السيدات بشكل أكبر في مصر، وتساعد على تخفيض الوزن، مع اتباع نظام تغذية معين".