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توك شو

ابنة ونيس: هتشوفوا مني رقص بلدي محترم.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:23 م
هدى هاني
هدى هاني
هاني حسين
قالت هدى هاني، التى جسدت شخصية جهاد في مسلسل ونيس، إنها تحب التأمل والسفر إلى دول مثل الهند لاستعادة الهدوء والثبات النفسي.

وأضافت هدى هاني، في حوارها في برنامج " الجمعة في مصر" على قناة " إم بي سي مصر"، ساخرة: "هشتري طبلة وبدلة رقص، عشان اتعلم الرقص، ولكنني بدور على بدلة رقص محترمة، وهتشوفوا رقص بلدي محترم على وسائل التواصل الإجتماعي".

وتابعت:" شاركت في العديد من الاستعراضات وأجهز لمسرحية مع المسرح القومي للطفل في التوقيت الحالي وستعرض قريبا".
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