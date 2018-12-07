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مفاجأة.. إيريك تراوري أغلى صفقة في التاريخ تمت داخل الدوري المصري

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:24 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
سطر البوركيني إيريك تراوري لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة المنتقل حديثا إلي بيراميدز اسمه بأحرف من ذهب بعد أن بات أغلي صفقة تمت بين ناديين في مصر.

وعلم صدي البلد أن صفقة انتقال تراوري من المقاصة إلي بيراميدز بلغت ٣ ملايين يورو وهو الرقم الأكبر في تاريخ الانتقالات من ناد لآخر في الدوري المحلي.

ويعد البرازيلي كينو الجناح الهجومي لـ بيراميدز هو أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري منضما من الخارج عندما انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الدوري البرازيلي مقابل ١٠ ملايين دولار.
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