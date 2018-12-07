الأزهري يتحدث عن علي مبارك كنموذج لصناعة الشخصية المصرية.. فيديو

تحدث الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية في حلقة اليوم من برنامجه "رؤى" والذي يذاع على فضائية "دي ام سي" عن الوزير علي مبارك باشا رائد النهضة الحديثة.



وقال الأزهري: نقدم حلقة اليوم من على ضفاف القناطر الخيرية، المكان الذي استنفر فيه علي مبارك باشا معارفه وعلومه، وخبراته الهندسية، في مشورة كانت بعيدة النظر عن الخديو اسماعيل أدار بها القناطر الخيرية، لإنقاذ شرق الدلتا وضخ الحياة فيها.



وأضاف: أن علي مبارك باشا، تجربة حياة تمثل نموذجا عميقا استطاع أن يقدم عددا من الأعمال الخالدة التي تظل نبعا للعمران والمعرفة والهمة إلى يوم القيامة، رجل إذا ذُكر تداعى إلى الذهن كمٌّ من الأعمال والمؤلفات والمناصب والرتب التي تولاها، رجل زوّد بالصبر والهمة والمثابرة والتعلم واتساع الأفق وتعدد العلوم، تولى وزارة المعارف والأوقاف والأشغال العمومية وأسس دار الكتب، وأعاد تخطيط مدينة القاهرة عمرانيًا، وصيانة القناطر الخيرية، فحفر في تاريخ الوطن معنى العلم والعمران و صناعة الحضارة .



وأكد أن علي مبارك باشا، تجربة نستخرج منها مايستلزم حياتنا في وقت نبني فيه نظاما تعليميا جديدا على يد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث كان علي مبارك يمتلك في أعماقه عقلا جبارا يستحق الدراسة نستخرج منه مادة تقدم للأجيال لترى كيف يصنع الإنسان الأصيل القادر على رفع راية الوطن، مؤكدا أنه نموذج لبناء شخصية مصرية ممتلئة بالهمة قادرة على النجاح وصناعة العمران ، يتعلم منه الشباب كيفية صناعة إنسان عظيم.

