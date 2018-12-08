ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يكشف أسباب تدهور قطاع الغزل والنسيج

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الغزل والنسيج تعرض للإهمال الشديد في التطوير خلال الـ30 سنة الماضية، مما أدى إلى تدهور الصناعة، على الرغم من أن منتجات شركات الغزل والنسيج المصرية كانت تحتل الصدارة بين جميع منتجات النسيج في العالم.

وأضاف "متولي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الخطة التي عرضها وزير قطاع الأعمال على لجنة الصناعة بالبرلمان إيجابية وبدأت تأخذ حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أنها تقوم على عدة محاور ومنها تطوير آلات وتحديثها وعمل برامج تدريب للعمالة مما يعود بالنفع على الدولة المصرية.

وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن ملف الغزل والنسيج على قمة أولويات لجنة الصناعة بالبرلمان وستتابع ما تم الوصول إليه من قبل الحكومة بشكل مستمر.

جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس فرج عامر خلال اجتماعين لها صباح الأحد المقبل، تفتح أخطر الملفات الخاصة بانهيار العديد من الصناعات الهامة والاستراتيجية والتى عجزت عن حلها العديد من الحكومات، وذلك من خلال العديد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، سمير البطيخي، أحمد همام، محمود عبدالسلام الضبع، بلال حامد النحال، بشأن تدهور حالة مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية ،مع بيان أسباب ضعف صناعة الغزل والنسيج بالمنصورة محافظة الدقهلية والخسائر التي تلحق بشركتي ستيا وفيستيا بمحافظة الإسكندرية مع بيان خطة تطوير مصنع قنا للغزل والنسيج.
loading...

ترشيحاتنا

أغرب شواطئ العالم.. مياه زرقاء ورمال فشار.. صور

ياسمين صبري تصاب بالحمى

عقار ببنى سويف وراء التخلص من رجل أعمال فى النزهة

صحيفة: قطر كلمة السر وراء حملة السيناتور جراهام التحريضية ضد السعودية

البابا تواضروس يروي ذكريات طفولته والسفر 10 سنوات يوميا للإسكندرية

أيمن طاهر: مباراة سموحة كانت صعبة ومصيلحي يوفر احتياجات الفريق

انقسام داخل الشرطة الفرنسية قبل موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء

مفاجأة فى واقعة انتحار فتاة السيدة.. اتفقت مع متسول على ممارسة الرذيلة ووجدت نفسها فى حفل جنس جماعى

بعد خلاف مع رئيس الجمهورية.. المخابرات التشيكية تكشف عن شبكة تجسس روسية

المحقق مولر يوجه صفعة قوية لترامب بشأن التدخل الروسي

طريقة عمل جمبري بالخضروات

فتوى الأزهر: هذا هو الفرق بين الذبح للعقيقة والتصدق بقيمتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد.. وشوطان إضافيان لحسم الصعود في كأس مصر

فيديو

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو
وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو
أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو
أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو
أحمد فتحي: بحب أمثل تراجيدي.. وساعة رضا أول بطولة مطلقة لي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟