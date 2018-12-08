برلماني يكشف أسباب تدهور قطاع الغزل والنسيج

قال النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الغزل والنسيج تعرض للإهمال الشديد في التطوير خلال الـ30 سنة الماضية، مما أدى إلى تدهور الصناعة، على الرغم من أن منتجات شركات الغزل والنسيج المصرية كانت تحتل الصدارة بين جميع منتجات النسيج في العالم.



وأضاف "متولي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الخطة التي عرضها وزير قطاع الأعمال على لجنة الصناعة بالبرلمان إيجابية وبدأت تأخذ حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أنها تقوم على عدة محاور ومنها تطوير آلات وتحديثها وعمل برامج تدريب للعمالة مما يعود بالنفع على الدولة المصرية.



وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن ملف الغزل والنسيج على قمة أولويات لجنة الصناعة بالبرلمان وستتابع ما تم الوصول إليه من قبل الحكومة بشكل مستمر.



جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس فرج عامر خلال اجتماعين لها صباح الأحد المقبل، تفتح أخطر الملفات الخاصة بانهيار العديد من الصناعات الهامة والاستراتيجية والتى عجزت عن حلها العديد من الحكومات، وذلك من خلال العديد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، سمير البطيخي، أحمد همام، محمود عبدالسلام الضبع، بلال حامد النحال، بشأن تدهور حالة مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية ،مع بيان أسباب ضعف صناعة الغزل والنسيج بالمنصورة محافظة الدقهلية والخسائر التي تلحق بشركتي ستيا وفيستيا بمحافظة الإسكندرية مع بيان خطة تطوير مصنع قنا للغزل والنسيج.