ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الصفحة رقم 13 ..على خشبة مسرح جامعة القاهرة.. اليوم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
ياسمين سامى
أكدت نور محمد رئيس اتحاد طلاب كلية سياسة وإقتصاد بجامعة القاهرة، على مشاركة الكلية فى مهرجان المسرح للعروض القصيرة، الذى تنظمه الجامعة بإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأوضحت نور فى تصريح خاص ل "صدى البلد" أن المسرحية التي ستشارك بها الكلية هى مسرحية "الصفحة رقم13" غدا، السبت وهى من تأليف محمد زكى وإخراج أسامة عاطف.

وأضافت نور أن المسرحية تناقش الصراع بين الفن الراقى والهابط والذوق الجديد الذى دخل على الفن وأدى إلى تحويله لفن هابط.

ويشارك بالمسرحية كلا من يوسف مصطفى وعزة السيد وأحمد عصام وشيماء حسن وغيرهم من طلاب كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الموهوبين.

يذكر لأن الدكتور محمد عثمان الخشت، أشار إلى أهمية المسرح في الإرتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، موضحاً الاهتمام الذي توليه الجامعة بالمسرح الجامعي، حيث أن لدي الجامعة عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي.
loading...

ترشيحاتنا

رانيا يوسف: عرضت على النيابة بطانة الفستان.. فيديو

طارق خيري: الفوز على الزمالك خطوة في مشوار بطولة المرتبط

وكيل إسلام عيسى ينفي حصول عضو مجلس إدارة المصري على عمولة

مشروب طبيعي يقلل من أعراض الزهايمر.. لن تصدق

سر إتقان أحمد مكي لـ اللهجة الصعيدية في مسلسل الكبير وهو جزائري الأصل

ياسمين صبري تصاب بالحمى

أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو

فتوى الأزهر: هذا هو الفرق بين الذبح للعقيقة والتصدق بقيمتها

أصالة تسخر من فستان رانيا يوسف في حفلها بالتجمع الخامس

انقسام داخل الشرطة الفرنسية قبل موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

تصريح خطير عن السرطان من فائزين بجائزة نوبل .. تعرف عليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد.. وشوطان إضافيان لحسم الصعود في كأس مصر

فيديو

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو
وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو
أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو
أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو
أحمد فتحي: بحب أمثل تراجيدي.. وساعة رضا أول بطولة مطلقة لي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟