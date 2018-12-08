الصفحة رقم 13 ..على خشبة مسرح جامعة القاهرة.. اليوم

أكدت نور محمد رئيس اتحاد طلاب كلية سياسة وإقتصاد بجامعة القاهرة، على مشاركة الكلية فى مهرجان المسرح للعروض القصيرة، الذى تنظمه الجامعة بإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.





وأوضحت نور فى تصريح خاص ل "صدى البلد" أن المسرحية التي ستشارك بها الكلية هى مسرحية "الصفحة رقم13" غدا، السبت وهى من تأليف محمد زكى وإخراج أسامة عاطف.





وأضافت نور أن المسرحية تناقش الصراع بين الفن الراقى والهابط والذوق الجديد الذى دخل على الفن وأدى إلى تحويله لفن هابط.





ويشارك بالمسرحية كلا من يوسف مصطفى وعزة السيد وأحمد عصام وشيماء حسن وغيرهم من طلاب كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الموهوبين.



