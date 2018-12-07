مصر تقتنص 4 مقاعد في منظمة الدول والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية

شاركت وزارة التنمية المحلية، فى أعمال القمة الثامنة لمنظمة الدول والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "UCLGA" التي عقدت في مدينة مراكش المغربية منذ أيام بعد ان توقفت المشاركة لعدة سنوات، وذلك في اطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ودول افريقيا.



وأكد اللواء محمود شعراوى وزير أن المشاركة المصرية حظيت بتقدير الجهات المسئولة بالمنظمة وكل المسئولين المغاربة.



وأشار الوزير إلى أن مصر حققت عددًا من المكاسب والنجاحات المهمة من خلال مشاركتها فى الاجتماعات الخاصة بالمنظمة خاصة فى إطار استعدادها لتولى رئاسة الإتحاد الأفريقى لعام 2019.



وأوضح الوزير أنه من هذه النجاحات الموافقة على إنشاء مقر للمنظمة لدول شمال أفريقيا التسعة بالقاهرة وانتخاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لشغل مقعدًا فى المجلس التنفيذى للمنظمة ضمن ثلاثة مقاعد مخصصة لإقليم شمال أفريقيا فى إطار 15 مقعدًا بالمجلس، بالإضافة إلي انتخاب محافظ القاهرة (ممثل دائم) ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم لعضوية المجلس الأفريقي للمنظمة (Pan African council) والذي يضم 45 عضوًا.



وأضاف أنه تم أيضًا انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط لعضوية "شبكة النساء المحلية المنتخبة" (REFELA ) كأحد أعضاء مجلس الشبكة من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمنظمة وكذلك عضوية مصر بالمكتب التنفيذى الذى يتولى وضع ومتابعة سياسات المنظمة والميزانية الخاصة بها.



وقال الوزير إن عودة مصر للمشاركة في اجتماعات المنظمة خلال الفترة المقبلة ستفتح آفاق للتعاون مع نظرائنا في الدول الأفريقية وتعزيز لدور مصر على الصعيد الأفريقي في مجال الحكم المحلي واللامركزية.