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تعليم

مبادرة لتبادل الكتب بين الطلاب في هندسة القاهرة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن تنظيم أول مبادرة لتبادل الكتب في الموضوعات المختلفة، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب في الجامعة، وتحت رعاية الدكتور السيد تاج الدين، عميد الكلية.

وأشار كريم صابر رئيس اللجنة الثقافية باتحاد طلاب الكلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن المبادرة قائمة على تبادل الكتب التى تم قرائتها بين الطلاب وبعضهم البعض بشرط أن تكون الكتب بحالة جيدة وتحتوي علي موضوعات ثقافية مفيدة باللغة العربية أو الإنجليزية.

وأضاف صابر أن هذة المبادرة تأتى فى إطار إهتمام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بنشر ثقافة القراءة وتوفير الكتب بأقل سعر وأكثر إتاحة.

وأردف صابر بأن أعضاء الإتحاد سوف يتواجدو يوم الأحد التاسع من ديسمبر الجارى من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية و النصف ظهراً بجوار مبنى قسم الميكانيكا لتسهيل عملية تبديل الكتب بين الطلاب
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