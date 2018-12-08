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تعليم

ختام عدد من الأنشطة الطلابية للوافدين بجامعة الأزهر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:36 ص
صدى البلد
محمد شحتة
شهدت مدينة البعوث الإسلامية خلال شهر نوفمبر الماضي، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي أقامتها إدارة رعاية الطلاب بمدن البعوث الإسلامية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور إسماعيل الحداد، رئيس الإدارة المركزية للإقامة والإعاشة.

أقيمت الأنشطة الرياضية على مستوى البنين في مسابقات اللياقة البدنية، وكرة السلة، والكرة الخماسية، وكرة السرعة، وألعاب القوى (العدو).

وحقق الطالب آدم دمبلي المركز الأول في مسابقة اللياقة البدنية، وفي مسابقة ألعاب القوى (العدو) فاز الطالب ثالث عبدالله من دولة نيجريا بالمركز الأول.

وفي مسابقة كرة السلة، فاز بالمركز الأول فريق "منتخب طلاب أفريقيا الوسطى"، وفي مسابقة الكرة الخماسية فاز فريق "منتخب طلاب أفريقيا" والذي تضمن طلاب من جنسيات "بوركينا فاسو، مالي، أفريقيا الوسطى، بوروندي، توجو".

وفي مسابقة كرة السرعة، فاز طلاب من دول (أفغانستان، النيجر، مالي، نيجيريا) المركز الأول.

وعلى مستوى الفتيات أقيمت مسابقة ألعاب القوى (العدو)، والتي اشترك بها 8 طالبات من دول إندونيسيا وتايلاند ومالي وبروندي والصومال وفازت بالمركز الأول عزيزة سوعد من بروندى والمركز الثاني حواء بلبيا من مالى والمركز الثالث نورما عارونج من تايلاند.
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