مصرع شخص وإصابة 6 في حادث انقلاب سيارة بنجع حمادى

أسفر حادث انقلاب سيارة بمنطقة الأربعين بطريق نجع حمادى- أبوتشت الزراعى، عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.



تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة تحمل رقم 25808 بمنطقة الأربعين، نتج عنها، مصرع حمادة أنس عارف- 38 عامًا" مقيم بقرية بخانس"، و إصابة كل من: عدنان محي الدين رزيقي، هيثم طلعت حمدي، أحمد أمين أحمد-32 عامًا، ووليد محمود أحمد-38 عامًا، عمر الجابر الطاهر-25عامًا، ومحمود أمين أحمد-32 عاما.



من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى نجع حمادى العام.

