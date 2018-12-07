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حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 في حادث انقلاب سيارة بنجع حمادى

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:55 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
يوسف رجب
أسفر حادث انقلاب سيارة بمنطقة الأربعين بطريق نجع حمادى- أبوتشت الزراعى، عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة تحمل رقم 25808 بمنطقة الأربعين، نتج عنها، مصرع حمادة أنس عارف- 38 عامًا" مقيم بقرية بخانس"، و إصابة كل من: عدنان محي الدين رزيقي، هيثم طلعت حمدي، أحمد أمين أحمد-32 عامًا، ووليد محمود أحمد-38 عامًا، عمر الجابر الطاهر-25عامًا، ومحمود أمين أحمد-32 عاما.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى نجع حمادى العام.
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