فى عيد ميلاده الـ39.. دياب يقتحم عالم الفن بـ غمازات

يحتفل المطرب والممثل دياب بعيد ميلاده اليوم، حيث يعد واحدًا من أهم المطربين الشعبيين على الساحة، وتمكن من ترك بصمة فى مجال التمثيل أيضاَ، وحقق نجاحات كبيرة علي مستوى الأعمال الدرامية مؤخرًا ومنها ضد مجهول وكلبش.



وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه.



- اسمه بالكامل محمد مبروك ابو الحديد.



- من مواليد 1979 اى يبلغ من العمر 39 عامًا .



- لم يتمكن من الحصول على مؤهل دراسى عالى .



- اكتشفه المنتج الكبير نصر محروس .



- أولى أغنياته غمازات وحققت نجاحا كبيرا.



- قدم أولى أعماله الدرامية عام 2015 هو مسلسل " ساحرة الجنوب " .



- تزوج منذ عدة أشهر .



- لم يقدم فى مسيرته الغنائية سوى ألبوم واحد منفرد.



- بلغ عدد أعماله الدرامية 6 مسلسلات.