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مرأة

احترس من أعراض تدل على أنك معرض للإصابة بجلطة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يفاجأ الكثير من الأشخاص بتعرضهم للأصابة بجلطة قلبية؛ لذلك على كل شخص الحذر والانتباه بأن هذه الأعراض تدل على أن ذلك الشخص معرض للإصابة بجلطة قريبا.

وكشف موقع HEALTHY أن هناك أعراضا يمكن أن تظهر على جسمك إذا انسدت الشرايين، هنا فقط بعض منها:

الدوخة

من المهم جدًا أن يحصل الدماغ دائمًا على دم غني بالأكسجين حتى يعمل بشكل مثالي، وإذا انسدت الشرايين التي تسمح للدم بالوصول من القلب إلى الدماغ؛ فقد لا يحصل دماغك على كل الأكسجين الذي يحتاجه، هذا هو السبب في أن الدوخة هي واحدة من العديد من الأشياء التي يمكن تجربتها بسبب انسداد الشرايين.

الضعف أو التعب

يمكن أن يؤدي انسداد الشرايين إلى إعاقة تدفق الدم إلى العضلات، مما يحرمها من كل الأكسجين الذي يحتاجونه، نتيجة لذلك قد تشعر بالضعف طوال الوقت أو قد تشعر بالإرهاق بسهولة تامة، ويمكن أن يكون تنفيذ المهام اليومية مثل تسلق السلالم أمرًا صعبًا للغاية.

التعرق المفرط

هل تعرق كثيرًا، حتى دون القيام بأي نشاط بدني؟، مثل عندما تكون نائمًا؟ ووفقًا للأطباء فإن أحد الأشياء التي يفعلونها عندما يشكو المريض من ذلك؛ هو فحص صحة الشرايين، حيث يجب أن يعمل القلب بشكل أكثر صعوبة عند انسداد الشرايين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التعرق المفرط.

الخفقان

صحيح أن القلب هو الذي يأخذ الدم المؤكسد إلى الخلايا والأنسجة وأعضاء الجسم المختلفة، ومع ذلك؛ فإنه يحتاج أيضا إلى تزويده بالدم المحتوي على الأكسجين؛ حتى يقوم بعمله عند انسداد الشرايين التي تأخذ الدم المؤكسد إلى عضلات القلب.

ألم في الساق أو عضلتها

هل لديك صعوبة في المشي لمسافة طويلة؛ لأن أطرافك السفلية تتعب بسهولة أو مؤلمة؟، هناك احتمال أن انسداد الشرايين إرسال الدم المؤكسد إلى الساقين، هذا هو ما يدعوه الأطباء مرض الشرايين المحيطية.

وشدد الموقع على ضرورة تأكد الشخاص من زيارة الطبيب؛ إذا كانوا يعانون من أعراض غير عادية، مثل تلك المذكورة آنفا، بحيث يمكن تحديدها على الفور إذا كانت بسبب انسداد الشرايين أو أي شيء آخر.
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