مدير مناهضة العنف بجامعة عين شمس تطالب بكادر مالي للوحدة

قالت الدكتورة هند الهلالي، مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس، إنه یتم العمل على تطویر وسائل التواصل مع طلاب الجامعة، مشيرة إلى أنه لدى الوحدة خط ساخن، وصفحة رسمیة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستقبال الشكاوى.



وأضافت الهلالي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الوحدة تحتاج لدعم أكبر لتقوم بدورها على أكمل وجه، مشيرة إلى أن الوحدة لیس لها كادر مالي، وكل العاملين بالوحدة منتدبين يتقاضون رواتبهم من جهة عملهم الأساسية.



وأوضحت مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس، أن الوحدة یجب أن يكون لها كادر مالي خاص، لضمان وجود هیكل إداري ثابت للعمل بالوحدة، بدلا من الانتدابات ذات الفترات المؤقتة.