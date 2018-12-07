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اقتصاد

نيفين جامع: 25.6 مليون جنيه منح وفرت 151 ألف يومية عمل بنهاية أكتوبر

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:42 م
نيفين جامع، الرئيس
نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن محفظة المنح سجلت نحو 25.6 مليون جنيه، وفرت 150 ألفا و775 يومية عمل خلال الـ 10 الشهور الأولى من العام الجاري.

وأضافت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، لـ صدى البلد، أن مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة استحوذت على 18.5 مليون جنيه من إجمالي منح الجهاز ووفرت نحو 53 ألفا و591 يومية عمل.

وذكرت أن مشروعات تنمية المجتمع سجلت 3.1 مليون جنيه ووفرت 97 ألفا و184 يومية عمل.. وسجلت مشروعات التدريب والتشغيل قيمة 4 ملايين جنيه.
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