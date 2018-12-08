لنسف الكرش والأرداف.. تناولي هذا المشروب يوميا

يظل حلم الرشاقة يراود العديد من الفتيات صاحبات الوزن الزائد، فإذا كنت من ضمنهن؛ يمكنك تناول كوبا واحدا من هذا المشروب يوميا، لرفع معدل الحرق ونسف الكرش والأرداف سريعا.



وقالت الدكتورة صفاء الحناوي استشاري التغذية، إنه من المعروف عّن الشاي الأخضر أن له قدرة على الحرق وتخليص الجسم من الدهون المتراكمة، ولكن عند إضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون إلى كوب الشاي الأخضر؛ تعمل على الإسراع في حرق الدهون، وتخليص الجسم من السعرات الحرارية التي اكتسبها من طبيعة الطعام الذي يتناوله الشخص طوال اليوم.



واضافت أن هذا المشروب يعمل أيضا على تعطيل امتصاص الدهون من خلال الأمعاء، وقمع الشهية بنسبة كبيرة مما يساعد في التخلص من عدد الكيلوات بشكل أسرع في فترة زمنية قصيرة.