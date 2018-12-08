ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

لنسف الكرش والأرداف.. تناولي هذا المشروب يوميا

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يظل حلم الرشاقة يراود العديد من الفتيات صاحبات الوزن الزائد، فإذا كنت من ضمنهن؛ يمكنك تناول كوبا واحدا من هذا المشروب يوميا، لرفع معدل الحرق ونسف الكرش والأرداف سريعا.

وقالت الدكتورة صفاء الحناوي استشاري التغذية، إنه من المعروف عّن الشاي الأخضر أن له قدرة على الحرق وتخليص الجسم من الدهون المتراكمة، ولكن عند إضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون إلى كوب الشاي الأخضر؛ تعمل على الإسراع في حرق الدهون، وتخليص الجسم من السعرات الحرارية التي اكتسبها من طبيعة الطعام الذي يتناوله الشخص طوال اليوم.

واضافت أن هذا المشروب يعمل أيضا على تعطيل امتصاص الدهون من خلال الأمعاء، وقمع الشهية بنسبة كبيرة مما يساعد في التخلص من عدد الكيلوات بشكل أسرع في فترة زمنية قصيرة.
loading...

ترشيحاتنا

أصالة لجمهور التجمع: فستاني مش شفاف وبـ 6 بطانات

1.8 مليار جنيه مقدمات حجز شقق الإعلان العاشر لإسكان محدودى الدخل

اليوم.. الحكم في دعوى تطالب باسترداد تمثال نفرتيتي من ألمانيا

نصر عزام يتحدث عن تشكيل لجنة فض المنازعات

برلمانية: مصانع الغزل والنسيج بمحافظة دمياط متهالكة وتحتاج إلى تطوير

تصريح خطير عن السرطان من فائزين بجائزة نوبل .. تعرف عليه

الأزهر في أسبوع: الإمام الطيب على رأس قائمة الشخصيات المؤثرة اجتماعيا..‎ مدرس يبتكر أسلوبا حديثا لشرح المنهج بطريقة من سيربح المليون.. تصدر جامعة الأزهر التصنيف الإفريقي.. والوعاظ ينتشرون فى مطروح

أيمن طاهر: مباراة سموحة كانت صعبة ومصيلحي يوفر احتياجات الفريق

البابا تواضروس يروي ذكريات طفولته والسفر 10 سنوات يوميا للإسكندرية

الإدعاء الأمريكي يطالب بسجن المحامي السابق لترامب بسبب جرائم تتعلق بالتمويل

تفاصيل جديدة في قضية اعتقال ابنة مؤسس هواوي

مروة عيد عبد الملك: الأهلي يحتاج التعاقد مع لاعب وسط ومدافع وحارس مرمى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد.. وشوطان إضافيان لحسم الصعود في كأس مصر

فيديو

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو
وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو
أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو
أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو
أحمد فتحي: بحب أمثل تراجيدي.. وساعة رضا أول بطولة مطلقة لي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟