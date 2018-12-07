صابرين ليلي تستعد لتسجيل أغنية أنا عجباك بتوقيع ناصر الجيل

تستعد المطربة التونسية صابرين ليلي، لتسجيل أغنيتها الجديدة "أنا عجباك" في فرنسا وتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة.



الأغنية من كلمات ناصر الجيل وألحان مصطفى غانم وتوزيع أسامة كمال، كما تستعد صابرين لإقامة مجموعة حفلات في بعض البلدان الأوروبية والعربية وتبدأ هذه الحفلات بحفل خيري كبير في تونس موطنها الأصلي علي المسرح البلدي، ومن المقرر طرح الأغنية في بداية العام الجديد.



والجدير بالذكر أن صابرين، قد أحيت مؤخرا عدة حفلات ناجحة في أوروبا حققت من خلالها نجاحا كبيرا وخاصة في حفل باريس.