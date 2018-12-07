ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

حصل «صدى البلد» على نص أمر الإحالة في القضية رقم 840 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا المعروفة باسم تنظيم ولاية سيناء.



ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف ضد الدولة، والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة للإخوة الأقباط.