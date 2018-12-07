ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:59 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد عبدالله
حصل «صدى البلد» على نص أمر الإحالة في القضية رقم 840 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا المعروفة باسم تنظيم ولاية سيناء.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف ضد الدولة، والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة للإخوة الأقباط.
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات
loading...

ترشيحاتنا

بعد أزمة فستانها.. رانيا يوسف تتألق في إطلالة جديدة

العشري: توقعت رحيل كارتيرون لهذا السبب .. فيديو

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

إبراهيم حسن: استعدادات جادة لـ بيراميدز لمواجهة حرس الحدود

توفيق عكاشة: الإخوان يختارون الأغبياء والجهلاء فقط.. فيديو

ابنة ونيس: هتشوفوا مني رقص بلدي محترم.. فيديو

في واقعة غريبة.. تغيير زي فريق بين شوطين بالدوري المصري.. صور

توفيق عكاشة عن أيمن نور: بيرضع مفتقة وزارع شعر.. فيديو

غرق مركب صيد وجنوح أخرى بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية.. صور

دمياط ترسب في اختبار الأمطار.. والمحافظ: ما شهدته رأس البر خارج عن السيطرة..صور

عامر حسين يكشف مصير مشاركة صفقات يناير مع الأهلي والزمالك في الدوري

توفيق عكاشة: مش عاوز أكمل الحلقة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

دمياط ترسب في اختبار الأمطار.. والمحافظ: ما شهدته رأس البر خارج عن السيطرة..صور

منتخب الشاطئية يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بأمم أفريقيا غدا.. صور

انتحار مذيعة شهيرة في الـ BBC شنقا.. والتفاصيل صادمة..صور

فيديو

توفيق عكاشة يخرج إلى فاصل إعلاني بسبب الخرفان.. فيديو
صندوق العشوائيات: الدولة لا تمتلك أي قطعة أرض بمثلث ماسبيرو..فيديو
تعليق كوميدي من توفيق عكاشة عن تبعية إعلام الإخوان لـ الجزيرة.. فيديو
توفيق عكاشة: مش عاوز أكمل الحلقة.. فيديو
توفيق عكاشة لـ قطر وتركيا: لن تحكموا العرب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟