سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل فريق سموحة أمام شقيقه الاتحاد السكندري سلبيا في الوقت الأصلي للمباراة بالإضافة الى الشوطين الإضافيين بالمباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.



وبهذا التعادل يلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية لحسم الصاعد إلى دور الـ 8 من بطولة الكأس.



وشهدت النصف ساعة الأولى من المباراة انحسار اللعب في نصف الملعب وقلة الهجمات الخطيرة على مرمى كلا الفريقين لتنعكس على النتيجة السلبية في ظل غياب الدقة في التمريرات.



وفي الدقيقة الـ 13 انطلق رزاق سيسيه في الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية، لكن أبعدها الدفاع بنجاح ومرت إلى ركنية وبعدها نفذ كريم الديب الضربة الركنية عرضية لداخل منطقة الجزاء، وسددها محمد حسن لكن مرت بمحاذاة القائم الأيمن.



وفي الدقيقة 37 سدد ديريك نيسيبامبي الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن ضعيفة وصلت سهلة بين أحضان الهاني سليمان.



وقبل نهاية الشوط الأول نفذ كريم الديب الضربة الحرة بتسديدة أرضية لكن ضعيفة بعض الشيء وصلت سهلة بين يد الهاني سليمان حارس المرمى.



وفي الشوط الثاني لم تختلف المباراة كثيرا عن شوطها الأول ظل الفريقان يستحوذان علي الكرة في منطقة نصف الملعب خوفا من الخسارة والخروج من البطولة .



وفي الشوطين الإضافيين استمر مسلسل قطع الكرات في منتصف الملعب والدفاع المستميت من الجانبين في ظل هبوط الأداء البدني للفريقين .



يذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه الإسماعيلي في الدور الـ 8 من مسابقة كأس مصر.