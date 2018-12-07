ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس كينيا للسفير المصري: نسعى لزيادة التعاون بين البلدين في كل المجالات

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:57 م
السفير خالد الأبيض
السفير خالد الأبيض مع رئيس كينيا
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قال خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا إن العلاقات التي تجمع بين البلدين تاريخية، مؤكدا أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد إلى رئيس الجمهورية الكيني أوهورو كينياتا، حيث نقل الرئيس الكيني تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مؤكدًا على تطلعه إلى المزيد من التعاون بين البلدين، ونيته تلبية دعوة الرئيس لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكينيا إلى منتصف ستينيات القرن الماضي منذ إعلان كينيا استقلالها عن التاج البريطاني، وشهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة لاسيما بعد زيارة السيسي إلى نيروبي في فبراير 2017.
loading...

ترشيحاتنا

عامر حسين يكشف مصير مشاركة صفقات يناير مع الأهلي والزمالك في الدوري

طريقة تحضير طاجن البيورية بالكبدة في المنزل

ننشر قيمة صفقة بيع محمود وحيد للأهلي

تركيا ترفض التعاون مع السعودية في قضية خاشقجي

أدخله الأطباء لعلاجه من الزائدة الدودية فاكتشفوا مفاجأة

بيان عاجل في البرلمان بشأن واقعة فيلم الأهرامات

مجلس الأهلي يكشف عن اسم المدير الفني الجديد.. الاثنين المقبل

النيابة تعاين موقع انفجار شبرا الخيمة.. صور

فى عيد ميلادها.. 7 معلومات عن بسمة المذيعة التي تحولت إلى ممثلة

مخدرات وخمور وأعمال سحر داخل مقابر بالمنوفية.. صور

محمود وحيد: حققت حلم حياتي باللعب للأهلي

شاهد.. غرق 80 إسرائيليا وإغلاق شوارع تل أبيب بسبب الفيضانات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

دمياط ترسب في اختبار الأمطار.. والمحافظ: ما شهدته رأس البر خارج عن السيطرة..صور

منتخب الشاطئية يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بأمم أفريقيا غدا.. صور

انتحار مذيعة شهيرة في الـ BBC شنقا.. والتفاصيل صادمة..صور

فيديو

توفيق عكاشة يخرج إلى فاصل إعلاني بسبب الخرفان.. فيديو
صندوق العشوائيات: الدولة لا تمتلك أي قطعة أرض بمثلث ماسبيرو..فيديو
تعليق كوميدي من توفيق عكاشة عن تبعية إعلام الإخوان لـ الجزيرة.. فيديو
توفيق عكاشة: مش عاوز أكمل الحلقة.. فيديو
توفيق عكاشة لـ قطر وتركيا: لن تحكموا العرب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟