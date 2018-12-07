رئيس كينيا للسفير المصري: نسعى لزيادة التعاون بين البلدين في كل المجالات

قال خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا إن العلاقات التي تجمع بين البلدين تاريخية، مؤكدا أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات.



جاء ذلك خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد إلى رئيس الجمهورية الكيني أوهورو كينياتا، حيث نقل الرئيس الكيني تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مؤكدًا على تطلعه إلى المزيد من التعاون بين البلدين، ونيته تلبية دعوة الرئيس لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.



وتعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكينيا إلى منتصف ستينيات القرن الماضي منذ إعلان كينيا استقلالها عن التاج البريطاني، وشهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة لاسيما بعد زيارة السيسي إلى نيروبي في فبراير 2017.