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أخبار العالم

انقسام داخل الشرطة الفرنسية قبل موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:58 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
رحيم يسري
أعلنت نقابة vingi إحدى النقابات الممثلة للشرطة والعاملين بوزارة الداخلية الفرنسية، دخولها في إضراب عام غدا السبت تزامنا مع موجة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء".

وذكرت النقابة في بيان أن إضراب أعضاء النقابة يأتي دعما للمطالب المشروعة لحركة السترات الصفراء، قائلة: "لقد حان الوقت للتنظيم بشكل قانوني والتضامن معهم" داعية موظفي الداخلية للمشاركة في الإضراب، وأوضحت أن انخفاض القدرة الشرائية يؤثر على الجميع، بحسب إذاعة "فرانس انفو" الفرنسية.

بينما قال إريك ماروك الأمين العام لاتحاد الشرطة - النقابة الرئيسية الممثلة للشرطة - إنه قلق بشأن زملائه من تظاهرات السبت، معربا عن خوفه من مشاهد العنف المصاحبة لاحتجاجات "السترات الصفراء".

وأكد أن الفوضويين يشاركون في تلك المظاهرات ويقومون بارتكاب أعمال عنف ضد رجال الأمن، موضحا أن عملهم الأول هو حماية المؤسسات وضمان سلامة المتظاهرين أيضا، معربا عن خوفه من اندلاع موجة جديدة من العنف، مشيرا إلى أن زملائه في الشرطة "متعبون ولم يحصلوا على راحة كافية".

وحشدت فرنسا ما يقرب من 90 ألفا من رجال الشرطة لحماية المناطق الحيوية تحسبا لمظاهرات السترات الصفراء، وأغلقت السلطات برج إيفل أمام السياح وأكثر من 20 محطة مترو في العاصمة باريس.
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