أصالة تحيي طبيبها النفسي على مسرح حفلها

حرصت النجمة أصالة، على توجيه التحية لطبيبها النفسي من منصة مسرح حفلها الذي يقام مساء اليوم في كايرو فستيفال سيتي، وهي المرة الأولى التي تقف فيها أصالة على هذا المسرح حيث رفع لافتة كامل العدد، وكان طبيبها مصطفى ضمن الحضور.



وتشدو أصالة بمجموعة من أشهر أغانيها إضافة إلى أغانيها الجديدة منها "الحقيقة" التي طرحتها حديثا، وسط تفاعل كبير من الجمهور وعلى رأسهم زوجها المخرج طارق العريان.



وكانت الجهة المنظمة طرحت تذاكر الحفل على 4 فئات، الأولى بمبلغ 500 جنيه للدرجة العادية البرونزية، والثانية بملبغ 750 جنيها للدرجة العادية الفضية، والثالثة بـ850 للدرجة الذهبية، والأخيرة بمبلغ 1000 جنيه مصري لـVIP" ونفدت جميعا.