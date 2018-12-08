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مرأة

هل تنتقل بعض حالات التسمم الغذائي من الأم إلى الجنين

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
قالت الدكتورة هند محمد سلمى "استشارى أمراض النساء والتوليد أن بعض حالات التسمم الغذائي تنتقل من الأم إلى الجنين.

ونوهت "سلمي" إلى ما أشار به باحثون استراليون إلى إصابة طفل حديث الولادة بالبكتيريا الاشريكية القولونية ( e.coli ) التي انتقلت من الام المُصابة بأحد سلالات البكتيريا عن طريق الولادة وتتميز هذه السلالة لإنتاجها لسُموم الشيغيلة (shiga toxin) الذي يتسبب بالإسهال والفشل الكلوي.

في حين لم تظهر أية أعراض مرتبطة بإصابة الأم بالعدوى البكتيرية إلا أنها ظهرت على الطفل بعد يومين فقط من ولادته على شكل قيء وبمرور أسبوع واحد اصيب بالفشل الكلوي والنوبات الاختلاجية كما تم تشخيص إصابة الطفل بمتلازمة انحلال الدم اليوريمية (hemolytic-uremic syndrome) الناجمة عن ذيفان الشيغيلة الزحارية , وبالفحوصات المخبرية لعينات البراز للأم وطفلها ثبت أن كليهما مُصاب بالسلالة ذاتها من البكتيريا الاشريكية القولونية المُفرزة لذيفان الشغلية الزحارية.

تميزت السلالة البكتيرية لكونها أقل ضرر من السلالات الأخرى من البكتيريا الاشريكية القولونية نظرًا لإصابة الأم بها دون ظهور أية أعراض، إلا أنها قد تتوالد داخل أمعاء الطفل حديث الولادة لخلوها من الأنماط البكتيرية الأخرى، التي قد تتنافس معها مما يسمح بنمو كمية أكبر من البكتيريا لعدم تواجد الأنماط البكتيرية التي تتعايش مع الانسان وتحميه من العدوى البكتيرية الأخرى .
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