مدرب منتخب الكاراتيه لمتحدي الإعاقة: التصنيف ظلم اللاعبين رغم تفوقهم

قال محمد حمدي، مدرب عام منتخب مصر للكاراتيه لمتحدي الإعاقة، إنهم مستعدون للمشاركة في بطولة العالم للكاراتية لمتحدي الإعاقة والتي حصل فيها المصريون في نسختها الأخيرة على المركز الثاني.



وأضاف حمدي خلال لقائه تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه هناك استعدادات منذ 3 أشهر للاشتراك في بطولة العالم.



وأكد مدرب المنتخب مصر للكاراتيه لمتحدي الإعاقة، أن المنتخب المصري أقوى فريق في العالم، ولكن التصنيف ظلم اللاعبين رغم تفوقهم على الكثير من اللاعبين.

