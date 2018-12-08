نائب يكشف سبب تأخر التقسيم الإداري الجديد

قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه من الأفضل أن يتم التقسيم الإداري للمحافظات، قبل إجراء الانتخابات المحلية؛ نظرًا للغط الكبير المتوقع حدوثه، إذا ما تمت الانتخابات على التقسيم الحالي.



وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التقسيم الإداري مع أهميته؛ إلا أنه يحتاج إلى دراسات وخرائط وجهاز إداري دارس الملف بشكل جيد، مشيرًا إلى أن هذا هو سبب تأخر خروج التقسيم الإداري.



وأوضح النائب، أننا في حاجة شديدة إلى خروج قانون الإدارة المحلية في أقرب وقت؛ لكونه طوق النجاة من الفساد الذي دبً في المحليات واستشرى خلال الفترات السابقة.