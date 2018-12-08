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مرأة

إصابة الأم بالأنفلونزا أثناء الحمل يمكن أن يؤدى لوفاة الجنين

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أكدت الدكتورة هند محمد سلمى، استشارى النساء والتوليد، أن إصابة الأم بالأنفلونزا أثناء الحمل؛ قد تؤدي في بعض الأحوال إلى حدوث عيوب خلقية عند الجنين.

وأضافت أن إصابة الأم بالتهابات الجهاز البولي أثناء الحمل قد تؤدي إلى ولادة مبكرة، أي ولادة طفل مبتسر، وهناك الكثير من الفيروسات، إذا أصيبت بها الأم أثناء الحمل تنتقل إلى الجنين مسببة التهابات فيروسية ويولد الطفل مصابا بهذه الفيروسات.

و أشارت "سلمى " إلى أن من ضمن هذه الفيروسات فيروس الغدة النكفية وفيروس الجدري المائي وفيروس الحصبة وفيروس الالتهاب الكبدي وأيضا قد تصاب الأم ببعض أنواع البكتيريا أثناء الحمل مثل بكتيريا الدرن وهذه الميكروبات قد تنتقل عبر المشيمة إلى الطفل فيصاب بمرض الدرن، كما أن إصابة الأم بالملاريا قد تؤدي إلى انتقال العدوى إلى الجنين.

ونوهت " استشارى النساء " إلى أنه يجب عدم تطعيم الأم أثناء الحمل بأي لقاح يحتوي على فيروس حي؛ لأنه قد يؤدي هذا إلى إصابة الجنين بمرض فيروسي.
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