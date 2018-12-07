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مدرب منتخب الكاراتيه لمتحدي الإعاقة: قدرات لاعبي مصر تفوق اليابانيين

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال محمد حمدي، مدرب منتخب مصر للكاراتيه لمتحدي الإعاقة، إن لاعبي المنتخب تفوقوا على نظرائهم في اليابان، خلال بطولة العالم للكاراتيه لمتحدي الإعاقة التي حصلت فيها مصر على المركز الثاني.

وأضاف حمدي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن مصر حصدت المركز الثاني فيما احتلت اليابان المركز الرابع.

وأشار مدرب منتخب مصر للكاراتيه لمتحدي الإعاقة، إلي أنه يقوم بتدريب أكثر من 380 لاعبا من ذوي الإعاقات، أغلبهم من محافظة الإسكندرية.
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