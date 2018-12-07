نقيب الصيادلة: الصراعات والمشادات مستحيلة في الانتخابات القادمة

قال نقيب صيادلة مصر، الدكتور محي عبيد، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن الانتخابات القادمة للنقابة حرة نزيهة وتأتي تحت إشراف قضائي تام.



وأكد نقيب الصيادلة، في تصريحات لـ"صدي البلد" انه لا وجود نهائيا للصراعات أو المشادات أثناء سير العملية الانتخابية ومثل هذه الأمور غير متوقعة نهائيا، مضيفا ان يوجد قانون يحمي العملية الانتخابية و استقرار الأمن يلزم الجميع عدم الوقوع في الخطأ.



وأوضح عبيد، أنه كان يتمنى أن تكون الانتخابات على جميع المقاعد الـ24 ، وتكوين مجلس جديد بصلاحيات جديدة، مضيفا أن القرار يحتاج إلى جمعية عمومية جديدة والوقت غير مساعد لأنه لابد من فتح باب الترشح للانتخابات في شهر 12 الحالي، وإنشاء جمعية عمومية جديدة نحتاج الي 15 يوم و 10 أيام لتلقي الطلبات فيبقى الأمر مستحيل.



وقرر مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، فتح باب الترشح للانتخابات، على منصب النقيب العام، ونصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة بمقر النقابة العامة، وكذلك فتح باب الترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية بمقر كل نقابة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية السبت 15 ديسمبر وحتى الإثنين 24 ديسمبر الجارى، ودعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد والتصويت فى يوم الأربعاء 6 مارس المقبل.



