صحيفة: قطر كلمة السر وراء حملة السيناتور جراهام التحريضية ضد السعودية

كشفت صحيفة "سبق" السعودية عن السبب الحقيقي وراء هجوم السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الذي يشغل منصب عضو مجلس الشيوخ رفيع المستوى عن ولاية ساوث كارولينا منذ عام 2005، على المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على خلفية قضية الصحفي جمال خاشقجي.



وقالت الصحيفة إن جراهام يقود حملة تحريض شعواء ضد المملكة في الكونجرس الأمريكي مطالبا بفرض عقوبات أمريكية و إجبار الإدارة الأمريكية على اتخاذ موقف أكثر تشددًا مع حليفتها السعودية، مشيرة إلى التحول المفاجئ في سياسته تجاه المملكة حيث كان معروفا بعلاقته الطيبة مع الرياض ودعمه للمملكة لتقويض النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، موضحة أنه في 2016 استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وفد من الكونجرس برئاسة جراهام.



وأكدت أن السبب الحقيقي لهذا التحول علاقة جراهام المميزة بقطر والتي تبلورت بعد زيارة قام بها عبد الله بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، لولاية ساوث كارولينا في فبراير 2018؛ لبحث فرص الاستثمار في الولاية، وإنعاش اقتصادها الذي لا يدخل ضمن قائمة أهم اقتصادات الولايات الأمريكية، وتوقيع مذكرة تفاهم تقوم بموجبه الدوحة ومدينة تشارلستون "ثاني أكبر مدن ولاية ساوث كارولينا" بتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.



وأوضحت أن الزيارة شملت أيضا مقابلة جمعت رئيس جهاز قطر بالسيناتور بصفته عضو كونجرس رفيع المستوى عن الولاية، وأحد أهم الساسة على الساحة الأمريكية للحديث عن الاستثمار في العقارات والبنية التحتية والقطاعات الأخرى، من بعدها توطدت العلاقة بالدوحة أكثر فأكثر عقب زيارة جراهام للسفارة القطرية بواشنطن ولقائه وزير الدفاع القطري في مطلع أغسطس الماضي للحديث حول العلاقات العسكرية بين البلدين.



وأضافت الصحيفة السعدية أنه من بعدها تغيرت لهجة جراهام تجاه المملكة، وأصبحت أكثر حدة، وأصبح الرجل أحد أشد المعارضين والمحرضين ضد المملكة، ويتزعم مجموعة تحاول تعكير صفو العلاقات السعودية الأمريكية الاستراتيجية، مشيرة إلى وجود خلاف بين السيناتور والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.