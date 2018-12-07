القاهرة تنجح في اختبار الطقس السيئ.. المحافظ يتابع خطة العمل وتوزيع المعدات والفرق وتمركزها أولا بأول.. ويؤكد: نجحنا في احتواء أزمة الأمطار.. ونناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تجمعات المياه

محافظ القاهرة :

تنسيق مستمر وغرف عمليات على مدار الساعة للتحرك السريع

التنسيق مع رؤساء الأحياء وشركة الصرف بالقاهرة وهيئة النظافة

توزيع المعدات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق

إخطار الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع



نجحت محافظة القاهرة في احتواء أزمة الطقس السيئ والأمطار، والذي استمر خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال الانتشار السريع للمعدات والفرق الخاصة بشفط مياه الأمطار وتمركزها في أماكن تجمعات الأمطار التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية من قبل.



وأجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدة جولات ميدانية بعدد من الأحياء للاطمئنان على استقرار الأوضاع والسيطرة على تصريف مياه الأمطار التى تعرضت لها أحياء القاهرة خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنها لم تؤثر على انتظام الحركة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية نظراَ لسحب المياه أولاَ بأول وانتشار وتوزيع الشفاطات طبقاَ لخطة العمل المجهزة مسبقاَ مما ساعد على منع ظهور تراكمات أو تجمعات لمياه الأمطار قائلا : "نجحنا في احتواء أزمة الامطار" .



وتابع المحافظ استعداد جميع أجهزة الأحياء والتنسيق مع شركات الصرف الصحي والمياه وهيئة نظافة وتجميل القاهرة أولا بأول من خلال الدفع بالعمال والمعدات والتأكيد على فتح بالوعات الأمطار وعملها بكفاءة.



وأوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق مع رؤساء الإحياء وشركة الصرف الصحي بالقاهرة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، فضلا عن التأكد من عمل جميع بالوعات صرف الأمطار بكفاءة وإصلاح التالف منها، وتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقا، وتمركزها بالقرب منها مدعمة بفرق إنقاذ لسرعة الوصول إلى المواقع طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة.



ووجه المحافظ بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري، إلى جانب التواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه، وذلك عبر الأرقام التالية: 23907147 - 23912136، والخاصة بغرفة العمليات بالمحافظة.



وشدد على أن هناك تنسيقا مستمرا مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة في حينه، كما تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط هاتف مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة قبل وقوع أزمات.

