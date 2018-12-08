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مرأة

طريقة عمل جمبري بالخضروات

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف مفيدة عثمان، طريقة عمل جمبري بالخضروات.

المقادير:

جمبري كبير
كمون
ثوم
ملح
فلفل
بقدونس
كزبرة خضراء
شبت
فاصوليا خضراء
بسلة
زيت زيتون

طريقة التحضير

* يوضع الجمبري في طاسة ساخنة على النار بها ملعقة كبيرة زيت زيتون

* يقلب حتى يحمر

* في طاسة أخرى توضع ملعقة زيت زيتون مع ثوم مفروم، ويضاف إليه البسلة والفاصوليا الخضراء

* تقلب المكونات جيدا على النار حتى تنضج

* تقدم الخضروات مع الجمبري.
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