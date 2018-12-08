تقدم الشيف مفيدة عثمان، طريقة عمل جمبري بالخضروات.
المقادير:
جمبري كبير
كمون
ثوم
ملح
فلفل
بقدونس
كزبرة خضراء
شبت
فاصوليا خضراء
بسلة
زيت زيتون
طريقة التحضير
* يوضع الجمبري في طاسة ساخنة على النار بها ملعقة كبيرة زيت زيتون
* يقلب حتى يحمر
* في طاسة أخرى توضع ملعقة زيت زيتون مع ثوم مفروم، ويضاف إليه البسلة والفاصوليا الخضراء
* تقلب المكونات جيدا على النار حتى تنضج
* تقدم الخضروات مع الجمبري.
المقادير:
جمبري كبير
كمون
ثوم
ملح
فلفل
بقدونس
كزبرة خضراء
شبت
فاصوليا خضراء
بسلة
زيت زيتون
طريقة التحضير
* يوضع الجمبري في طاسة ساخنة على النار بها ملعقة كبيرة زيت زيتون
* يقلب حتى يحمر
* في طاسة أخرى توضع ملعقة زيت زيتون مع ثوم مفروم، ويضاف إليه البسلة والفاصوليا الخضراء
* تقلب المكونات جيدا على النار حتى تنضج
* تقدم الخضروات مع الجمبري.