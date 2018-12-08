تقدم الشيف مفيدة عثمان، طريقة عمل جمبري بالخضروات.



المقادير:



جمبري كبير

كمون

ثوم

ملح

فلفل

بقدونس

كزبرة خضراء

شبت

فاصوليا خضراء

بسلة

زيت زيتون



طريقة التحضير



* يوضع الجمبري في طاسة ساخنة على النار بها ملعقة كبيرة زيت زيتون



* يقلب حتى يحمر



* في طاسة أخرى توضع ملعقة زيت زيتون مع ثوم مفروم، ويضاف إليه البسلة والفاصوليا الخضراء



* تقلب المكونات جيدا على النار حتى تنضج



* تقدم الخضروات مع الجمبري.