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ثقافة

أمسية موسيقية برتغالية بمعهد الموسيقى العربية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية وسفارة البرتغال بالقاهرة يقدم عازف البيانو والمؤلف الموسيقى خوليو ريزندي بمصاحبة عازف الكونترباص اندريه روسينه حفلا فى الثامنة مساء السبت 8 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية إلى جانب أعمال تنتمي إلى موسيقى الفادو التي تعد أحد الألوان الفنية في المجتمع البرتغالي وتعني بلغتهم القدر والنصيب وتدور حول حكايات البحر والفقد وتتميز بالألحان والكلمات الحزينة لتعكس مفهوم المعاناة والألم.

يشار إلى أن خوليو ريزندي، بدأ العزف على آلة البيانو في عمر 4 سنوات ثم درس الموسيقى واهتم بمؤلفات الجاز، عمل قائدًا لفرقة وكسيدي كما  شارك في مسرح فادو بعد أن سجل تحية منفردة للبيانو لأماليا رودريجز، تعاون مع كبار المطربين مثل أنطونيو زامبوجو وآنا مورا والدينا دوارتي ، قائد فرقة " ألكسندر سيرتش"  لموسيقى الروك التي أسسها سلفادور سوبرال الفائز بجائزة يوروفيجن لعام 2017 ، انتقل عام 2001 إلى لشبونة للدراسة بجامعتها الجديدة وساهم في الأنشطة الموسيقية لـ نادى البرتغال ، شارك في العديد من ورش العمل المتخصصة فى الموسيقى الحديثة للجاز والمعاصرة ، سافر إلى باريس للدراسة في جامعة سانت دينيس وفي عام 2018  شارك في  مسابقة الأغنية الأوروبية  بالعزف على البيانو ، أطلق ٥ البومات تتنوع في أساليبها الموسيقية فبدأها بالكلاسيكية ثم الجاز وحتى الفادو مرورا بالتراثية القديمة والمعاصرة ونجح فى خلق نظرة جديدة للأعمال البرتغالية من خلال عزفه على البيانو .
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