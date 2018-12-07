البورصة: المؤسسات تستحوذ 66.8% مقابل 33.2% للأفراد الأسبوع الماضي

استحوذت المؤسسات على 66.77% من المعاملات في البورصة خلال الأسبوع الماضي، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.23%.



وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 106.45 مليون جنيه هذا الأسبوع.



واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 71.58% من إجمالي تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.74% والعرب على 4.68%، بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 751.22 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 259.19 مليون جنيه هذا الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات.