البورصة: المؤسسات تستحوذ 66.8% مقابل 33.2% للأفراد الأسبوع الماضي

استحوذت المؤسسات على 66.77% من المعاملات في البورصة خلال الأسبوع الماضي، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.23%.
وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 106.45 مليون جنيه هذا الأسبوع.
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 71.58% من إجمالي تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.74% والعرب على 4.68%، بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 751.22 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 259.19 مليون جنيه هذا الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 106.45 مليون جنيه هذا الأسبوع.
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 71.58% من إجمالي تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.74% والعرب على 4.68%، بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 751.22 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 259.19 مليون جنيه هذا الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات.