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اقتصاد

البورصة: المؤسسات تستحوذ 66.8% مقابل 33.2% للأفراد الأسبوع الماضي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:53 م
محمد فريد رئيس البورصة
محمد فريد رئيس البورصة المصرية
محمد صبيح
استحوذت المؤسسات على 66.77% من المعاملات في البورصة خلال الأسبوع الماضي، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.23%.

وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 106.45 مليون جنيه هذا الأسبوع.

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 71.58% من إجمالي تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.74% والعرب على 4.68%، بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 751.22 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 259.19 مليون جنيه هذا الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات.
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