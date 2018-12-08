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برلمان

نائب: ليس هناك سبب واضح لتأخر قانون الإدارة المحلية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
تحفظ النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، على تأخر خروج قانون الإدارة المحلية، والذي يرتبط بدوره بالتقسيم الإداري، قائلًا: القانون متأخر جدًا ومفيش سبب واضح قدامي لكل هذا التأخير".

وأضاف "عزيز" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن التقسيم الإداري مهم جدًا بالنسبة للكتل الانتخابية والتمثيل الانتخابي، لذلك، من الضروري خروجه في أقرب وقت، لاسيما وأننا على أعتاب انتخابات المجالس الشعبية.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن القانون الجديد به شمل كل ما تفاصيل الحياة المحلية، ولا يتبقى فقط سوى عرضه على الجلسة العامة.

كان النائب محمد الحسيني، قد أعلن عن تقدمه باقتراح برغبة إلى مجلس النواب لإعادة التقسيم الإدارى للمحافظات والمدن والقرى ، قبل إتمام انتخابات المحلية، لافتا إلى أنه تقدم مرة سابقة باقتراح أثناء مناقشة قانون الإدارة المحلية بالبرلمان لضمان ومراعاة التمثيل والنسب داخل المحافظات في المحليات.
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