ورشة فنية تضم معالم مصر بثقافة بورسعيد

أقام بيت ثقافة أم خلف، مناظرة حول أهم المشروعات التنموية بثقافة بورسعيد، قامت بها ماجدة برايا مع تلاميذ مدرسة أم خلف الأساسية المشتركة.



كما أقيمت بمكتبة الأمل ورشة فنية لعمل ألبوم خاص بمسجد وقلعة السلطان قايتباى يوضح مداخله ومخارجه والفن المعماري ببنائه ولقطات لأهم ما يميزه كمزار سياحي وديني وتحفة فنية نفذتها حنان معوض مع طالبات مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، بجانب ورشة رسم عن معالم مصر السياحية والتاريخية التي نفذتها الفنانة رانيا المغربي وشارك بها عدد من رواد مكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد.