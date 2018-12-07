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فن

أصالة تسخر من فستان رانيا يوسف في حفلها بالتجمع الخامس

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:02 م
صدى البلد
محمد نبيل
وجهت النجمة أصالة فى بداية حفلها الذى يقام على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، الليلة، تساؤلا لجمهورها عن فستانها، وقالت: "هل الفستان شفاف؟" وهو ما أثار موجة من السخرية بينهم.

وهي المرة الأولى التي تقف فيها أصالة على مسرح الماركي، والذى رفع لافتة كامل العدد، وحرصت خلاله على أداء مجموعة من أشهر أغانيها، إضافة إلى أغانيها الجديدة، ومنها "الحقيقة"، التي طرحتها حديثا.

وكانت الجهة المنظمة للحفل، قد طرحت تذاكر الحفل على 4 فئات، الأولى بمبلغ 500 جنيه للدرجة العادية البرونزية، والثانية بملبغ 750 جنيها للدرجة العادية الفضية، والثالثة بـ850 للدرجة الذهبية، والأخيرة بألف جنيه لـVIP" ونفدت جميعها.
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