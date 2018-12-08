طلب إحاطة لوزير النقل بسبب أزمة المواصلات بالفيوم

قال النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إنه تقدم سيتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل، بسبب الأزمة الكبيرة التي تعاني منها المحافظة في المواصلات، خاصة بين الفيوم_القاهرة والجيزة.



وأشار "عزيز" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن الأهالي يقعون ضحية لاستغلال القطاع الخاص، الذي لا يوجد له منافس في المنطقة، فضلًا عن عدم استطاعته تغطية حاجة المواطنين بالمحافظة.



وطالب عضو البرلمان، من وزارة النقل التحرك لتحديث حركة أتوبيسات النقل العام، لاسيما وأن الفيوم لا تتمتع بخط سكة حديد مميز مثل باقي المحافظات.