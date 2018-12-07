أسامة كمال: شباب السوشيال ميديا لم يحاولوا إطلاق أي مبادرة لإزالة القمامة

انتقد الإعلامي أسامة كمال، سلبية المواطنين في التعامل مع أزمة القمامة، قائلًا: "لو يوم الحكومة بسنة يومنا بـ500 سنة، لأننا قررنا منعملش حاجة".



ولفت كمال، خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن شباب السوشيال ميديا لم يحاولوا إطلاق أي مبادرة، لإزالة القمامة.



وأضاف كمال: "والدتي كانت مندهشة من التآلف بين العربيات والناس في الشارع، تصالحنا مع العربيات، والزبالة وعايشين معاها في سعادة وهناء".