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أسامة كمال يأمر رواد السوشيال ميديا بالستر على رانيا يوسف.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
انتقد الإعلامي أسامة كمال، طريقة مشاركة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصورة فستان رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، تحت شعار شير في الخير.

وأضاف كمال خلال برنامجه مساء DMC، اليوم الجمعة: "متضايق بس صور الفستان، بتنشرها لكل معارفك.. يا سلام.. ماخدتش بالك ان الستر أساس في الدين ومشاركتك في ده خطيئة ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر".

ووجه أسامة كمال، رسالة لمن تداولوا صورة رانيا يوسف قائلا: "بتنشروه ليه، وتخلى اللى ما بيشوفش يشوف؟ صور الفستان ده أكبر عملية شير فى أسبوع، تحت بند الرفض، حضرتك متضايق بس صور الفستان، بتنشرها لكل معارفك؟".
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