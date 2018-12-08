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رياضة

السكة الحديد يواجه الماظة لحسم صدارة القاهرة بدوري القسم الثالث اليوم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تقام اليوم السبت مباريات الجولة الـ 16 من منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث في الثانية والنصف حيث يسعى فريق السكة الحديد في الحفاظ على صدارة المجموعة أمام فريق الماظة.

وجاءت باقي المواجهات كالتالى:

منشيه ناصر VS اتحاد الشرطة
الغابة VS مصر للتأمين
اسكو VS بهتيم
المرج VS القومى
الأميرية VS العبور

وتم تأجيل مباراة الاتصالات والبلاستيك لإشتراك عدد من لاعبي البلاستيك في منتخب مصر للكرة الشاطئية.

ترتيب المجموعة السادسة :
1- السكة الحديد : 36 نقطة
2- الاتصالات : 31 نقطة
3- اتحاد الشرطة : 30 نقطة
4- البلاستيك : 29 نقطة
5- بهتيم : 25 نقطة
6- الماظة : 25 نقطة
7-التأمين : 24 نقطة
8-الغابة : 17 نقطة
9- العبور : 17 نقطة
10- القومي : 14 نقطة
11- المرج : 14 نقطة
12- الاميرية : 13 نقطة
13- اسكو : 9 نقاط
14- منشية ناصر: نقطتين
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