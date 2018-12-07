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رياضة

أزمة كبيرة تهدد مباراة الإسماعيلي والرجاء بالبطولة العربية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:56 م
صدى البلد
نور عادل
أكدت صحيفة ”هسبورت” المغربية أن هناك أزمة كبيرة فى ملعب محمد الخامس الذى سيستضيف مباراة الإسماعيلى والرجاء فى البطولة العربية.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق المغربى مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الملعب سيتم إغلاقه من أجل استئناف أعمال الصيانة بسبب سوء أرضيته نظرًا لضغط المباريات.

وقال محمد الجواهرى المدير العام لشركة الدار البيضاء إن هذا الملعب يحتاج لصيانة شاملة بعدما ظهر بشكل سيئ خلال مباراة الوداد والدفاع الجديدى مساء الأربعاء الماضى ضمن منافسات الدورى المغربى.

ومن المعروف أن ملعب محمد الخامس أغلق خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 22 نوفمبر الماضيين من أجل إراحته ولكن دون جدوى.

وطالب مسؤولو الرجاء حسب ” التقارير الصحفية ” من المسئولين عدم إغلاق الملعب إلا بعد مباراته القادمة ضد الإسماعيلى.
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