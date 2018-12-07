طارق خيري: الفوز على الزمالك خطوة في مشوار بطولة المرتبط

أكد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، أن الفريق، حقق فوزًا مهمًا على حساب نظيره، الزمالك، مشيرا إلى أن الفوز جاء كخطوة في مشوار المنافسة على لقب بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



ووجّه خيري، الشكر، إلى لاعبي الفريق، على الأداء المميز، والروح القتالية، والإصرار على تحقيق الفوز في المباراة.



وأشاد بالمردود المميز من جانب الأمريكي تود أوبراين، خلال المباراة؛ رغم كونه يشارك في أول مباراة رسمية، مؤكدا أنه يمثل إضافة حقيقية للمساعدة في الفوز بالبطولات.



وشدد المدير الفني على أهمية تقديم عرض قوي، والسعي نحو تحقيق الفوز غدًا في جولة الإياب؛ لتأكيد جدارة الفريق بالمنافسة على اللقب.