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ضبط 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بكفر الشيخ

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:52 ص
ضبط 3 طن دقيق مدعم
ضبط 3 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بكفر الشيخ
محمود زيدان
تمكنت حملة تموينية بمركز الحامول بكفر الشيخ من ضبط كمية وقدرها 66 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، تم تجميعها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إنه تم تحرير محضر جنح امن دولة طوارئ برقم 755 الحامول وتم التحفظ على كمية الدقيق المضبوطه وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت للمحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تفيد قيام أحد الأشخاص بدائرة الحامول بتجميع الدقيق البلدى المدعم بمخزن بجوار منزله بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية مشتركة بين إدارتى تموين الحامول وبلطيم ضمت كلا من : حمادة القاضي و مصطفى جمعة مأمورى الضبط القضائي بإدارة تموين بلطيم، ورانياجمال غنام و محمد ريحان مأمورى الضبط القضائي بإدارة تموين الحامول، وتم ضبط الكمية المخزنة.
ضبط 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بكفر الشيخ
ضبط 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بكفر الشيخ
ضبط 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بكفر الشيخ
ضبط 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بكفر الشيخ
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