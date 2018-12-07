محمد الشوربجي عن التشابه مع محمد صلاح: الفرق في الدقن

قال محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا في لعبة الإسكواش، إن هناك تشابها كبيرا بيني وبين اللاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والشيء الذي يفرقنا "تربية الدقن" فقط.



وأوضح "الشوربجي"، خلال استضافته في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي، تقابل مع محمد صلاح اللاعب العالمي؛ مشيرا الي ان نجم ليفربول جاء اليهم لتشجيعهم في انجلترا والرفع من روحهم المعنوية اثناء مشاركة البعثة المصرية في إحدي المسابقات.



وأضاف الشوربجي: «محمد صلاح إنسان مهذب وياريت كل الشباب المصري يكون بيحب مصر زيه».



يشار الى ان الاعلامية منى الشاذلي،تستضيف نور الشربيني ومحمد الشوربجي المصنفين « الاول» عالميا في لعبة الاسكواش.