ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد الشوربجي عن التشابه مع محمد صلاح: الفرق في الدقن

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:15 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا في لعبة الإسكواش، إن هناك تشابها كبيرا بيني وبين اللاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والشيء الذي يفرقنا "تربية الدقن" فقط.

وأوضح "الشوربجي"، خلال استضافته في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي، تقابل مع محمد صلاح اللاعب العالمي؛ مشيرا الي ان نجم ليفربول جاء اليهم لتشجيعهم في انجلترا والرفع من روحهم المعنوية اثناء مشاركة البعثة المصرية في إحدي المسابقات.

وأضاف الشوربجي: «محمد صلاح إنسان مهذب وياريت كل الشباب المصري يكون بيحب مصر زيه».

يشار الى ان الاعلامية منى الشاذلي،تستضيف نور الشربيني ومحمد الشوربجي المصنفين « الاول» عالميا في لعبة الاسكواش.
loading...

ترشيحاتنا

نهاية الارتباط بـ دجال.. خلع في الصباحية.. زوجي جمع بينى و6 مطلقات بـحجة معمولهم عمل

عامر حسين يكشف مصير مشاركة صفقات يناير مع الأهلي والزمالك في الدوري

مخدرات وخمور وأعمال سحر داخل مقابر بالمنوفية.. صور

مجلس المصري يوضح حقيقة إقالة مصطفى يونس

رسميا ...الأهلي يعلن ضم محمود وحيد

الأعلى للآثار يثبت بالأدلة فبركة صور الفعل المنافي للآداب فوق الأهرامات.. فيديو

مدير شركة يجبر موظفيه على السير 180 ألف خطوة.. والعقاب بالدولار لمن يرفض

الآثار تعلن عن كشف أثري جديد منتصف ديسمبر .. فيديو

بطل العالم في الاسكواش يوجه رسالة لـ محمد صلاح

صحيفة: قطر كلمة السر وراء حملة السيناتور جراهام التحريضية ضد السعودية

مدير تعليم القاهرة يعلن مواعيد بدء الامتحانات

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد.. وشوطان إضافيان لحسم الصعود في كأس مصر

فيديو

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو
وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو
أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو
أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو
أحمد فتحي: بحب أمثل تراجيدي.. وساعة رضا أول بطولة مطلقة لي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟