ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الرجاء يخسر من الفتح الرباطي قبل مباراة الاسماعيلي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:07 م
صدى البلد
نور عادل
خسر الفريق الأول للنادى الرجاء، من الفتح الرباطى بهدف نظيف ضمن منافسات الدورى المغربى.

جاء ذلك بعد أن قرر الأسبانى كارلوس جاريدو المدير الفنى للرجاء، إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب ضغط المباريات المحلية والأفريقية والعربية.

وأقام لاعبى الفتح قبل بداية المباراة ممر شرفى لفريق الرجاء احتفالًا بلقب كأس الكونفدرالية الذى توج به الأخير يوم الأحد المقبل على حساب فيتا كلوب الكونغولى.

ويعد هذا اللقاء هو الأخير للرجاء قبل مواجهة الإسماعيلى مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. غرق 80 إسرائيليا وإغلاق شوارع تل أبيب بسبب الفيضانات

ريم أحمد ترقص زومبا على الهواء.. فيديو

نهاية الارتباط بـ دجال.. خلع في الصباحية.. زوجي جمع بينى و6 مطلقات بـحجة معمولهم عمل

توفيق عكاشة يخرج إلى فاصل إعلاني بسبب الخرفان.. فيديو

أسامة كمال يأمر رواد السوشيال ميديا بالستر على رانيا يوسف.. فيديو

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

طارق خيري: الفوز على الزمالك خطوة في مشوار بطولة المرتبط

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو

بطل العالم في الاسكواش يوجه رسالة لـ محمد صلاح

كيد الحريم.. تزوج عليها فأشعلت النيران فى الزوجة الثانية

الآثار تعلن عن كشف أثري جديد منتصف ديسمبر .. فيديو

دمياط ترسب في اختبار الأمطار.. والمحافظ: ما شهدته رأس البر خارج عن السيطرة.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد.. وشوطان إضافيان لحسم الصعود في كأس مصر

فيديو

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو
وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو
أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو
أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو
أحمد فتحي: بحب أمثل تراجيدي.. وساعة رضا أول بطولة مطلقة لي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟