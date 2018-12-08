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ملفات

صناعة البرلمان تفتح أخطر الملفات المتعلقة بانهيار الغزل والنسيج.. ونواب: مواكبة التقدم الفني والتكنولوجي ضرورة .. سرعة تطوير المصانع يحقق الاكتفاء الذاتي للدولة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
القسم السياسى
  • سمير البطيخي: مصانع الغزل والنسيج بالإسكندرية تحتاج إلى صيانة وإعادة تطوير
  • ايفلين متى: مصانع الغزل والنسيج بمحافظة دمياط متهالكة وتحتاج إلى تطوير
  • طارق متولي يكشف أسباب تدهور قطاع الغزل والنسيج 


على الرغم من أن منتجات شركات الغزل والنسيج المصرية ظلت منذ الثلاثينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضى تحتل الصدارة بين جميع منتجات النسيج فى العالم، فإن الحكومات المتعاقبة منذ عهد الرئيس السادات وحتى الآن، أهملت ذلك الملف على الإطلاق حيث تسبب في مشكلات أدت إلى انهيار مصانع الغزل والنسيج فى مصر.

الأمر الذي دفع لجنة الصناعة بالبرلمان المصري بوضع ملف الغزل والنسيج على قمة أولوياتها للوصول إلى حل مناسب ينعش هذه الصناعة حيث من المقرر أن تقوم اللجنة برئاسة المهندس فرج عامر خلال اجتماعين لها صباح الأحد، بفتح الملف الخاص بانهيار العديد من الصناعات الهامة والاستراتيجية والتى عجزت عن حلها العديد من الحكومات، وذلك من خلال العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، سمير البطيخي، أحمد همام، محمود عبدالسلام الضبع، بلال حامد النحال، بشأن تدهور حالة مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية ،مع بيان أسباب ضعف صناعة الغزل والنسيج بالمنصورة محافظة الدقهلية والخسائر التي تلحق بشركتي ستيا وفيستيا بمحافظة الإسكندرية مع بيان خطة تطوير مصنع قنا للغزل والنسيج

في البداية قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصانع الغزل والنسيج بالإسكندرية في الفترة الماضية تدهور إنتاجها بشكل كبير موضحًا انهم كانوا من أكبر مصانع الغزل والنسيج التي تغطي السوق المصري كله وتصدر للخارج.

وأضاف البطيخي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه قطاع الغزل والنسيج والملابس، منذ أكثر من 20 عاما حتى الآن لم يتم الوصول إلى حل لها ومنها عدم مواكبة التقدم الفنى والتكنولوجى وعدم توفير لوازم الإنتاج ونقص الصيانة.

وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن يوم الأحد القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا سوف تعقد الجلسة داخل الجنة الصناعية بمجلس النواب ، لمناقشة هذه المشكلات التي تم ذكرها ، مع وزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة وكيفية الوصول إلى حل لها .

ومن جانبها قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ،أن مصانع الغزل والنسيج بمحافظة دمياط متهالكة وتحتاج إلى إعادة تطوير، مشيرة إلى أنها منذ فترة كبيرة جدا حتي الان لم تطور ولم تستغل بالشكل المطلوب .

وأضافت متي في تصريحات لـ"صدي البلد"أن هذه المصانع اذا تم تطويرها وتزويدها بآلات المتطورة التي تتواكب مع التكنولوجية الحديثة ستعمل على دعم الصناعات المصرية وتوفير فرص العمل ، والارتقاء بالمنتج المصري الأمر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية .

وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن هناك أصول من الأراضي الشاسعة التي يقع عليها المصانع في جميع المحافظات ، ينبغي بيعها لصالح الشركة القابضة للغزل والنسيج واستغلال هذه المبالغ في تطوير المصانع وجزء منها يتم إنشاء به مصانع أخرى مما يعود بالمنفعة على الدولة المصرية . 

فيما قال النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،إن قطاع الغزل والنسيج تعرض للاهمال الشديد في التطوير خلال الـ30 سنه الماضية مما أدى إلى تدهور الصناعة ،على الرغم من أن منتجات شركات الغزل والنسيج المصرية كانت تحتل الصدارة بين جميع منتجات النسيج في العالم

وأضاف متولي في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الخطة التي عرضها وزير قطاع الأعمال على لجنة الصناعة بالبرلمان ،ايجابية وبدات تاخذ حيز التنفيذ مشيرًا إلى أنها تقوم على عدة محاور ومنها تطوير آلات وتحديثها وعمل برامج تدريب للعمالة مما يعود بالنفع على الدولة المصرية.

وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن ملف الغزل والنسيج على قمة أولويات لجنة الصناعة بالبرلمان وسوف تتابع ما تم الوصول إليه من قبل الحكومة بشكل مستمر.
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