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أخصائي نفسي تكشف أسباب الغيرة الزوجية وكيفية التعامل معها

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:12 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة سارة الشقنقيري، أخصائية الأمراض النفسية والعصبية بالمركز القومي للبحوث، إن الغيرة من المشاعر الطبيعية التي يشعر بها الإنسان وهي نتاج للخوف من فقدان الشخص الذي يحبه، وقد تشعر الأبنة بالغيرة علي والدها خوفا من أن تفتقده أو يتزوج في حال وفاة والدتها.

وأوضحت سارة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "الوتر" علي فضائية صدي البلد، أن هناك حالات من الغيرة تصل لمرحلة غير سوية تحتاج للعلاج النفسي أو تقويم من الأسرة، فقد يشعر الأبناء بالغيرة من مولود جديد أو تميز أحدهم عن الباقين.

وتابعت، أن الغيرة الزوجية قد تكون نتيجة استثارة أحد الطرفين غيرة الأخر من خلال تصرفات معينة سواء بقصد أو بدون، حيث يقدم الكثيرين علي الغيرة الجنونية بسبب الشكوك وعدم التيقن الموقف، مضيفة أن هناك حالات أخري من الزوجات تعلم بتعدد علاقات زوجها ولكنها لا تستطيع إيقافه عن ذلك، حيث تحتاج تلك الحالات إلي وقفة حقيقية لاتخاذ قرار نهائي في الأمر.
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