المحامين: الدعوات لانتخابات مبكرة شعارات جوفاء

قال مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، خلال اجتماعه الدوري الشهري، تعليقا علي الدعوات لإنتخابات مبكرة، ان الحملات الانتخابية المبكرة تستهدف خداع المحامين باستخدام شعارات جوفاء ظاهرها الحرص الأجوف على أموال المحامين وعلى سمعتهم.



وأضاف مجلس نقابة المحامين فى بيان، اليوم، ان اصحاب هذه الدعوات، التي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يحاولون فرض وصايتهم فيما أسموه عرض ما تم من عقود بين النقابة وبين الجهات المعنية.



كان عضوا مجلس نقابة المحامين و7 نقباء فرعيين، منهم نقيب السادس من اكتوبر بالإضافة إلى عدد من رموز المعارضة لسياسة سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اصدروا، بيانًا يدعو فيه المحامين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد سياسات النقيب والدعوات لإنتخابات مبكرة وفقًا لما أعلنوه، للمطالبة بإلغاء قرض النقابة المقدر بـ170 مليون يورو والخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون المحاماة.